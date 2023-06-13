الأغواط: إدانة 13 متهما بالغش في البكالوريا

أدانت محكمة الأغواط، مساء اليوم الثلاثاء، 13 شخصا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا.

وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط في بيان له أنه في إطار متابعة سير الامتحانات الرسمية وتأمينها تم متابعة 13 شخص وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمواد 253 مكرر6 و 253 مكرر7 من قانون العقوبات، لتصدر في حقهم أحكام حضورية وجاهية قضت بإدانة جميع المتهمين وعقابا لهم الحكم على كل واحد بسنتين حبس نافذ و200.000 دج غرامة نافذة.

وكانت ذات المحكمة قد أدانت أول أمس ثمانية أشخاص بنفس الحكم بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا.