الحزب الشعبي الإسباني ينوي استعادة العلاقات مع الجزائر

كشف الحزب الشعبي المحافظ نيته إعادة العلاقات مع الجزائر و دعم قرارات الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية في حال فوزه في الانتخابات التشريعية الإسبانية يوم 23 من الشهر المقبل.

وفي تصريحات لجريدة “إندبندينتي” نهاية الأسبوع الماضي، قال غونثالث بونس، نائب برلماني أوروبي عن الحزب الشعبي، وأحد مسؤولي العلاقات الخارجية للحزب "يجب فعل ذلك عبر عدم التقليل من شأن الجزائر أو معاملتها كشريك من الدرجة الثانية. تلعب إسبانيا دورا في المحور الجزائري المغربي ويجب أن تلعبه مرة أخرى".

اتهم غونثالث بونس، المرشح لمنصب وزير الخارجية أو رئاسة البرلمان، الحكومة اليسارية المؤقتة بالميل إلى المغرب في نزاع الصحراء الغربية، والتخلي عن الحياد، في إشارة إلى موقف حكومة مدريد الحالية، دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا للنزاع.

ولم يتردد المتحدث في اتهام وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس بأنه "وزير خارجية المغرب وليس إسبانيا".

واعتبر ذات المصدر أنه يمكن العودة إلى دعم مساعي الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية، في تلميح إلى عدم دعم الحكم الذاتي من طرف الحكومة اليمينية المقبلة في حالة فوز الحزب الشعبي في الانتخابات.