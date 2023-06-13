محرز يزامل بن زيمة !

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات حول مستقبل اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز.

وحسب الصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن نادي مانشستر سيتي أبلغ الأطراف السعودية التي ترغب في التوقيع لصاحب 32 عاما رسالة واضحة هي وجوب دفع مبلغ هام من أجل تسريحه.

وأضاف ذات المصدر على حسابه في "تويتر": لا شيء نهائي أو متقدم حتى الآن".

من جهة، أخرى، فجر الصحفي الفرنسي رومان مولينا مفاجئة، اليوم الثلاثاء، بعدما كشف أن نادي الاتحاد السعودي يأمل في استقدام رياض محرز.

وفي حال إتمام الصفقة سيلعب محرز إلى جانب الدولي الفرنسي من أصول جزائرية كريم بن زيمة الذي انتقل رسميا إلى بطل الدوري السعودي قادما من ريال مدريد.

وكانت تقارير إعلامية سابقة ربطت اسم رياض محرز بالنادي الأهلي، الصاعد الجديد للدوري الممتاز السعودي، والذي قدم له عرضا بقيمة 30 مليون دولار سنوياً كراتب.