اتحاد الجزائر يواجه الأهلي المصري في هذا البلد

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن اقتراب استضافة المملكة العربية السعودية لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد استقر على إقامة السوبر الإفريقي في جدة.

من جهته، كتب النجم السابق للأهلي والمنتخب المصري أحمد حسن على حسابه الرسمي في "فايسبوك": إستاد مدينة الملك عبدالله 'ملعب الجوهرة' يستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يوم 13 أوت".

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، على حساب الوداد المغربي، بينما حقق اتحاد الجزائر بطولة الكونفدرالية أمام يانغ أفريكانز التنزاني للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المفترض أن تقام مباراة السوبر الإفريقي شهر أوت المقبل.