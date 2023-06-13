تيسمسيلت: إدانة ثلاثة مترشحين لشهادة البكالوريا بالحبس النافذ



قضت محكمة تيسمسيلت ، مساء اليوم الثلاثاء ، بإدانة ثلاثة مترشحين في شهادة البكلوريا دورة 2023 بعامين حبس نافذ وغرامة مائة ألف دينار نافذة لكل واحد منهم بعدما تم متابعتهم بجنحة محاولة المساس بنزاهة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا لنص المواد 253 مكرر 7 -353 مكرر 9 من قانون العقوبات وفقا لإجراء المثول الفوري حسبما أفاد به بيان صحفي لمجلس قضاء تيسمسيلت.

وأضاف البيان انه وفي إطار متابعة سير إمتحانات شهادة البكالوريا دورة 2023 ، تم متابعة في اليوم الثالث ( الثلاثاء) ثلاثة مترشحين انا مشتبه فيهم من مركز الإجراء ثانوية محمد بلال بتيسمسيلت .



