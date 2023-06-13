المدية: لصوص يستولون على 25راس ماشية.



داهم ليلة امس لصوص منطقة الشرفة الريفية ببلدية بوسكن شرق المدية وتمكنوا من سرقة 25راس من الماشية.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفلاح الذي تعرض اسطبله لعملية السطو التي نفذتها مجموعة من اللصوص بعد ان قاموا بمهاجمته وتقييده.

وقد ابدى الفلاح الضحية في الفيديو تاثرا كبيرا لما حدث له خاصة وانه مجرد عامل يومي متزوج واب لثلاثة ابناء ،ومؤكدا ان رؤوس الماشية التي تمت سرقتها ليست ملكا له .

وتبقى جرائم السطو على رؤوس الماشية بالمناطق الريفية بولاية المدية ظاهرة تتكرر دوما كل سنة مع اقتراب عيد الاضحى.



