ورقلة : تحريات أولية حول نشر أسئلة البكالوريا

باشرت محكمة ورقلة اليوم الثلاثاء تحرياتها الأولية حول نشر أسئلة مواد العلوم الإسلامية والانجليزية و الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 .

اطلع وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام، في بيان اليوم انه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات الوطنية المتعلقة بالأصوار النهائية المختلفة تم بتاريخ 2023/06/13 مباشرة تحريات أولية حول واقعة نشر أسئلة مواد العلوم الإسلامية والانجليزية و الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 باستعمال تطبيقة الايمو ضمن مجموعات الكترونية ".

وبذات التاريخ "تم تقديم المدعوين ( ع.م ) (ب) (عمر) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة وتمت متابعتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري لارتكابهم جنحة نشر و تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل التواصل عن بعد طبقا لأحكام المواد 253 مكرر 6 . 253 مكرر 7 من قانون العقوبات".



وتم -حسب البيان- تأجيل المحاكمة من طرف قاضي المثول الفوري جلسة 18 جوان الجاري مع الأمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.