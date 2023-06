1225 points de vente de bétail à travers le pays

Le ministère du commerce a annoncé, ce mardi que plus de mille points de vente de bétail ont été mis en place à travers le territoire national, en coordination avec le ministère de l’Agriculture.

« Afin d’assurer l’encadrement de la vente et la mise en place de toutes les conditions nécessaires pour offrir un bétail sain en prévision de l’Aïd Al-Adha, le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, indique que 1225 points de vente de bétail ont mis en place à travers toutes les wilayas du pays, et ceci en coordination avec les services du ministère de l’agriculture »lit-on dans un communiqué du ministère.