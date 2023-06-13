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مسيلة : تحريات حول تسريب موضوع مادة العلوم الإسلامية

مجتمع
13 جوان 2023 ()
ن.ج
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باشرت محكمة عين الملح بولاية مسيلة تحريات تخص واقعة تتعلق بنشر و تسريب موضوع مادة العلوم الإسلامية لقص شهادة البكالوريا دورة جوان 2023.

و اوضح بيان للمحكمة ان التحريات انتهت بتقديم المشتبه فيه (ن.ع) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الملح بتاريخ اليوم، حيث تمت متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة نشر و تسريب موضوع الامتحان النهائي التعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية المعطيات، طبقا للمادتين 253 مكرر 16 259 مكرر 7 من قانون العقوبات.

 و بعد المحاكمة صدر ضده حكم يقضي بإدانته و عقابه بسنة حبس نافذ و 100.000 دج غرامة نافذة، مع مصادرة الحجوزات.

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