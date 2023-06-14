برنامج اليوم الثاني من زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا

يواصل رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، زيارة الدولة التي شرع فيها أمس الثلاثاء إلى فيدرالية روسيا لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وسيشرف رئيس الجمهورية على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي, حيث يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز فرص الشراكة والتعاون والاستثمار من أجل إعطاء دفع قوي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما سيشرف رئيس الجمهورية على تدشين ساحة ونصب تذكاري للأمير عبد القادر ويعد هذا المعلم التذكاري الجديد الأول من نوعه في روسيا الذي يمجد شخصية إسلامية وعربية وذلك تقديرا لإسهامات ودور مؤسس الدولة الجزائرية في نشر قيم التسامح وحوار الأديان ومبادئ الإنسانية.

ومن المرتقب أن يقوم رئيس الجمهورية أيضا بزيارة إلى كل من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي.

كما سيلتقي رئيس الجمهورية بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية في روسيا، وذلك في إطار حرصه على التواصل مع الجالية الوطنية بالخارج والاستماع لانشغالاتهم.

للإشارة، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وسيشارك رئيس الجمهورية خلالها في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.