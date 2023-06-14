"نريد التحرر من المحروقات"

أكد رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بالعاصمة موسكو،أن الجزائر قامت بإنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين لإطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال اشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري الروسي" إن الجزائر قامت بجهود كبيرة لمحاربة البيروقراطية من خلال تحرير الاستثمار من عراقيل الادارة ونتمنى من القطاع الخاص الوطني والأجنبي أن يبادر بإنشاء بنوك خاصة في الجزائر ".

وأضاف في السياق "أن النهضة الاقتصادية في الجزائر تسير بوتيرة متسارعة جدا حيث أن السياسة الجديدة لبلادنا تتجه نحو التحرر من المحروقات وعلى هذا الأساس انطلقت الجزائر في مسار تشجيع الاستثمار خارج المحروقات واستقطاب المشاريع الاستثمارية لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال.

كما أكد رئيس الجمهورية أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة للاطلاع على الامكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين .

و أكد الرئيس تبون ستعداد بلاده لمزيد من تعزيز التعاون وتطوير الشراكة مع روسيا، كما دعا لتدارك الوقت وما فات من فرص للتعاون.

ودعا رئيس الجمهورية ، لفتح بنوك روسية في الجزائر، وأكد على تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار في الجزائر.

وقال الرئيس تبون إن الصناعات الغذائية والحيوية والطبية من أبرز مجالات التعاون بين البلدين.

وأوضح أن الجزائر مقبلة على خطة اقتصادية مستقبلية قائمة على الانفتاح على الاقتصادات الأخرى.

وقال الرئيس تبون إن الجزائر التي انطلقت في برنامج انعاش اقتصادي متعدد الأبعاد، وأدرجت في أولوياتها مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار بهدف توفير بيئة أعمال ملائمة، وتبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمة والاقتصاد المعرفي.