دولة عربية تطلب الانضمام إلى مجموعة" بريكس"

أكد غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى "بريكس".

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة. ومصر مهتمة جدًا بهذا الأمر".

ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.