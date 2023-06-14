رئيس الجمهورية يعزي في وفاة العلامة محمد الطاهر آيت علجت

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 106 سنة.

و جاء في رسالة التعزية لرئيس الجمهورية : بسم الله الرحمن الرحيم.

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا". صدق الله العظيم. فاضت روح فقيدنا فضيلة العلامة الشيخ التقي الورع، المجاهد رفيق الشهداء، والإمام الصادق النافع, الواعظ الصادق، تغمده الله سبحانه و تعالى بالرحمة والمغفرة".

و أضاف الرئيس تبون: "إن الشعب الجزائري يودع فيه مجاهدا إماما أخلص في جهاده، و نفع بعلمه،وظل ما أمده الله في العمر داعيا إلى الهدى بالتي هي أحسن، مثابرا على النصح، داعيا إلى الفضيلة، و إلى التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف و إلى قيم التسامح و التآخي، تعلقت بإطلالاته المباركة و بإشراق وجهه بنور الإسلام و محبة الجزائر قلوب الجزائريين الذين يشيعونه بحسرة و ألم, و يضاعفون بدعواتهم أجر و ثواب ما إدخره في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة".

و خلص رئيس الجمهورية إلى القول: ''و أمام هذا المصاب الأليم أتوجه إلى عائلته و ذويه و محبيه بأخلص التعازي و أصدق مشاعر المواساة, داعيا المولى عز و جل أن يشمله إلى جواره مع الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا، عظم الله أجركم و أحسن عزائكم".

"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فإدخلي في عبادي و إدخلي جنتي".