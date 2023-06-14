توقيف 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جوان 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت (18) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة، فيما ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK وبندقية (01) قناصة و(04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و(03) قنابل يدوية.

وفي سياق متصل، ألقت مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي القبض على مجرم قاطع طريق، بتمنراست، إذ يتعلق الأمر بـالمسمى "حاوناتي سيد عمر" المكنى "بيبي".

المجرم الموقوف الذي كان بحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم تقديمه أمام الجهات القضائية لدى محكمة تمنراست أين تم وضعه رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتهم حمل سلاح ناري وذخيرة دون رخصة وجريمة بث الرعب في وسط السكان.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (48) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار (01) و(98) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (44758) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (182) شخصا وضبطت (28) مركبة و(39) مولدا كهربائيا و(31) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن و(95) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (25) شخصا آخر وضبط (10) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(68) طن، بالإضافة إلى (83) قنطار من مادة التبغ و(26491) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (21320) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست وبرج باجي مختار.