هذه الطرق مقطوعة بسبب التقلبات الجوية

أدت التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة ولايات بشرق الوطن الى غلق عدة طرق وطنية، وولائية.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحنها الرسمية" طريقي "في" الفايسبوك "، أن ارتفاع منسوب المياه أدى الى غلق الطريق الاجتنابي الرابط بين الطريق الوطني رقم 05 والطريق الوطني رقم 100 المؤدي الى مشتة القنطرة بولاية ميلة، وكذلك غلق كل من الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة والطريق الوطني رقم 05 أ في شطره الرابط بين بلديتي وادي العثمانية ووادي سقان كما سجلت ذات المصالح، صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 102 على مستوى بلدية تاملوكة بسبب ارتفاع منسوب المياه .

وعلى مستوى ولاية أم البواقي ، فقد سبب ارتفاع منسوب المياه الى غلق الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي عين كرشة وعين فكـــــــــرون ولاية ام البواقي ، وكذلك غلق الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين ولايتي سوق أهراس و أم البواقي على مستوى بلدية بئر بوحوش.

وفي ولاية باتنة، تم تسجيل صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 15 على مستوى بلدية باتنة بسبب الأوحال نتيجة ارتفاع منسوب المياه.