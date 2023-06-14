ريال مدريد يبرّم صفقة جديدة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع لاعب جديد لتدعيم صفوفه تحسبا للموسم المقبل. ونشر ريال عدة صور مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام وهو مرتديا قميص النادي دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.

وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه وافق على بيع بيلينغهام إلى العملاق الإسباني في صفقة ضخمة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب الإنجليزي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات. من ناحيتها قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن النادي الملكي ضم بيلينغهام مقابل 113 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 143 مليون دولار.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.17 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عاما في تاريخ كرة القدم.