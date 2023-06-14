ميلة: وفاة طفلين داخل مسكنهم العائلي بسبب الأمطار

تسببت الأمطار الطوفانية التي ضربت ولاية ميلة على إثر التقلبات الجوية ليلة أمس الثلاثاء 13 جوان 2023 في خسائر بشرية ومادية معتبرة، بعدة بلديات لاسيما منها تلك الواقعة جنوب الولاية.

وفي مقدمة الحصيلة المسجلة وفاة طفلين شقيقين داخل المنزل العائلي بالطابق الأرضي بعد أن غمرته مياه الأمطار بحوالي مترين و يبلغ الضحيتين من العمر 10 أشهر و الثاني سنتين، كما تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا عالقين بسبب ارتفاع منسوب الوادي بالطريق الوطني رقم 05 قرب محطة الخدمات غرزولي . وبشلغوم العيد تسببت الأمطار الطوفانية في غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 05 والطريق الوطني رقم 100، الطريق الولائي رقم 03 جبل تيكويا بسبب ارتفاع منسوب المياه، كما تأخرت عملية إنقاذ 03 أشخاص كانوا محصورين على متن شاحنة بالطريق الولائي رقم 03 جبل تيكويا العملية إلى غاية صبيحة الأربعاء و في بلدية التلاغمة تم إنقاذ 05 رعايا أفارقة كانوا محاصرين على مستوى ملتقى واديين بمشتة برج لاقار بلدية وادي سقانو عملية الإنقاذ استمرت إلى غاية صبيحة الأربعاء .

وببلدية المشيرة تدخلت وحدات الحماية المدنية لإنقاذ شخص كان عالقا داخل سيارة بسبب ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 100.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية ببلديات ميلة، وادي النجاء لامتصاص المياه من منازل تسربت إليها المياه و قد تم الاستنجاد بدعم هام لفرق التدخل من مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف.

و حسب مصالح الحماية المدنية فإن الإسعافات لازالت في عين المكان على مستوى بلديات وادي سقان، شلغوم العيد، بلدية تاجنانت برفقة مختلف المصالح من أجل التدخل و الوقوف على مخلفات التقلبات الجوية بالمنطقة . و قد تنقل والي ميلة إلى البلديات المتضررة قصد معاينة حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار.