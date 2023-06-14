البليدة: كلاب ضالة تعتدي على طفل

تعرض طفل قاصر في التاسعة من العمر، بحي " لارشبي" في خزرونة بالبليدة، إلى هجوم كلاب ضالة، نهشته و تسببت له في جروح على مستوى الفخذ، استدعى الأمر تلقيه الاسعافات و تدخلا جراحيا مستعجلا.

تفاصيل الحادث حسب مقربين من الضحية أوضحوا لـ " الخبر "، أن هذا الأخير كان بصدد البحث عن حليب الأكياس وقصد أحد المحلات بالجوار ، و في طريقه اعترضته مجموعة من الكلاب الضالة ، حاول الفرار منها و تفاديها ، لكنها لحقته و تمكنت منه ، و أسقطته بمجرى للمياه القذرة، وراحت تنهشه من فخذه، مسببة له جرحا غائرا، كاد أن يؤدي به إلى نزيف قاتل، لولا تدخل جيران أنقذوه في وقت حرج جدا، أين تم تحويله على مستشفى فرانتز فاتنون لتلقي الإسعافات الضرورية .

تجدر الاشارة الى أن البليدة عرفت السنة الماضية ، هجومات خطيرة لحيوانات متشردة ، تسببت في واحدة من تلك الحوادث ، في مقتل طفل تلميذ بالطور المتوسط و هو الحادث الذي خلف شن حملات ضد مثل هذه الحيوياناتو التي ما تزال إلى الساعة تتجول بحرية بقلب مدن البليدة وأحيائها الشعبية والمعزولة .