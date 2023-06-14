اتحاد الجزائر يستجيب لمراسلة " الفاف"

كشفت اليوم الأربعاء، إدارة فريق اتحاد الجزائر أنها تلقت مراسلة من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتاريخ الـ 24 من ماي الماضي، تذّكر فيها الفريق بالمادة 15 من الملحق "أ" لقوانين الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، التي تحدّد شروط مشاركة الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك :" تنصّ هذه المادة على ضرورة توقيع اتفاقية مع نادٍ لكرة القدم للسيدات سبق أن شارك في المسابقات لموسم 2022-2023".

وأضاف نص البيان:" على هذا الأساس وبالنظر إلى تأهل اتحاد العاصمة للمشاركة في المنافسة الافريقية المقبلة، يستعد فريقنا لتوقيع اتفاقية مع نادي من الدرجة الثانية مقره في باب الوادي، تقدمت المفاوضات معه بشكل جيد".

يذكر، أن الفاف حددت تاريخ الـ 20 من جوان من أجل تسجيل الأندية في المسابقات الإفريقية وفق ما جاء عبر المصدر ذاته.