حجز 10 آلاف علبة سجائر مهربة بعناية

تمكنت، أمس، مصالح أمن دائرة عين الباردة، التي تبعد بأربعين كيلومتر عن مقر ولاية عنابة، من حجز كميات هامة من السجائر المهربة من الخارج، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من علب "المعسل" المستخدم في تجهيز سجائر "الشيشة" .

وحسب مصالح الأمن بولاية عنابة، فإن عملية حجز هذه الكميات المعتبرة من علب السجائر ذات المنشأ الأجنبي، تمت إثر ترصد و متابعة لمركبة تجارية، مشتبه فيها، حيث مكنت من توقيف صاحبها، واسترجاع من يفوق 10آلاف علبة من السجائر من صنع أجنبي، تم جلبها من الخارج عن طريق عملية تهريب للبضائع عبر الحدود.

كما أسفرت عملية تفتيش المركبة، على مستوي حاجز أمني، بالطريق الوطني رقم 22 الرابط بين ولايتي عنابة وقالمة، وتحديدا عند مدخل دائرة عين الباردة بولاية عنابة، من حجز ما يفوق 2300 علبة من مادة "المعسل" ذات منشأ أجنبي، التي يتزايد الطلب عليها من طرف مستهلكي "الشيشة".

وأضاف المصدر الأمني، أن المشتبه فيه، تمت إحالته على نيابة الجمهورية بمحكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، لاستكمال إجراءات التحقيق الجزائي، حول تهمة التهريب والمساس بالاقتصاد الوطني والأضرار بالصحة العمومية .