بكالوريا: إدانة مترشحين في الطارف

أفاد بيان صحفي صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الطارف عن المثول الفوري بقسم الجنح لمحكمة بوحجار يوم أمس لمترشحين اثنين نظاميين في امتحان شهادة البكالوريا شعبة الآداب والفلسفة وتعلق الأمر بكل من "ق، أ، س" و"أ، س، أ" باستعمالهما وسائل الاتصال عن بعد "جهاز البلوتوت" وإدانتهما بجنحة تسريب أسئلة ما الفلسفة وقد صدر في حق كل منها الحكم بـ3 سنوات حبس نافد مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري.

وأضاف ذات البيان بأن النيابة العامة لمجلس قضاء الطارف قد باشرت أول أمس تاريخ أسئلة مادة الفلسفة عن مباشرة إجراءات تحرياتها في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الوطنية، لنفس الحالة التي مست بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا بمركز الشط بنفس الولاية وضع مترشح نظامي متهم بنفس الجنحة تحت طائلة الإجراءات القضائية حسب مصدر مؤكد بمجلس قضاء الطارف.