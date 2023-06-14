باتنة: توقيف شخص رمى أغلفة المصحف الشريف

تمكنت فرقة الدرك الوطني بسريانة التابعة للمجموعة الولائية بباتنة وعلى إثر بلاغ تلقته يشير إلى وجود مركبة يقوم صاحبها برمي أغلفة المصحف الشريف على قارعة الطريق الولائي رقم 153 بمشتة الحنافيق بلدية الحاسي على مستوى الجهة الشمالية للولاية وبعد تنقل فوري لأفراد الفرقة إلى عين المكان، تم العثور على كمية معتبرة من أغلفة المصحف الشريف مرمية على قارعة الطريق.

وعلى إثر هذا العمل الإجرامي قامت ذات المصالح بتكثيف الأبحاث والتحريات ليتم توقيف المركبة وتفتيشها تفتيشا أمنيا حيث تم العثور بالصندوق الخلفي للسيارة على 44 غلاف للمصحف الشريف متطابقة تماما مع الأغلفة التي تم العثور عليها على قارعة الطريق، وقدر العدد الإجمالي للأغلفة بحوالي 1966 غلاف ليتم توقيف المشتبه فيه المسمى ح. أ البالغ من العمر 37 سنة واستكمال التحقيق.