بكالوريا: أحكام متفاوتة ضد متورطين في الغش

تم اليوم الأربعاء، إدانة عدة أشخاص بسبب تورطهم في بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وهذا في عدد من ولايات الوطن.

أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بمجلس قضاء قسنطينة أنه تم ضبط المشتبه فيها المسماة "د.و" مترشحة حرة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا بمادة الفلسفة، وذلك باستعمال وسيلة إلكترونية عبارة عن جهاز "بلوتوث" مزود مثبت عليه شريحة والاتصال بالمشتبه فيها الثانية المسماة "ب.ش".

وبتقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية ووجهت لهم تهمة جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 6 253 مكرر 7 - 253 مكرر 9 من قانون العقوبات وتمت إحالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري.

وقد تم الحكم على المتهمتين "د.و" و"ب.ش" بعام حبس نافذ و50 ألف دج غرامة نافذة لكل واحدة منهما.

وأدانت محكمة مسعد بالجلفة مساء اليوم ثلاثة أشخاص بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100الف دينار جزائري بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا.

وأشار بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد أنه في إطار متابعة سير الامتحانات الرسمية وتأمينها تم اليوم متابعة ثلاثة أشخاص وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء الامتحان بنشر مواضيع التعليم النهائي للتعليم الثانوي طبقا للنص المادة 253 مكرر6 من قانون العقوبات. لتصدر في حقهم أحكام حضورية وجاهية قضت بإدانة المتهمين الثلاث بعام حبس نافذ و100.000 دج غرامة نافذة، مع إيداع المتهمين الحبس بالجلسة.

كما أفاد بيان صحفي صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الطارف عن المثول الفوري بقسم الجنح لمحكمة بوحجار لمترشحين اثنين نظاميين في امتحان شهادة البكالوريا شعبة الآداب والفلسفة وتعلق الأمر بكل من "ق، أ، س" و" أ، س، أ" باستعمالهما وسائل الاتصال عن بعد "جهاز البلوتوت" وإدانتهما بجنحة تسريب أسئلة الفلسفة.

وقد صدر في حق كل منها حكم بـ3 سنوات حبس نافد مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري، وبنفس الجنحة وفي جلسة المثول الفوري بمحكمة الدرعان، أدانت مترشح من مركز الشط بنفس العقوبة 3 سنوات حبس نافذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار ونفس العقوبة في الحبس والغرامة لشخصين كانا في اتصال خارجي مع المترشح المدان، وأضاف ذات البيان بأن النيابة العامة لمجلس قضاء الطارف قد باشرت إجراءات تحرياتها في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الوطنية، وحسب مصادر قضائية مؤكدة فإن قضية رابعة مماثلة مازالت تحت الإجراءات القضائية قبل الإحالة على المثول الفوري.

كما اصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس مساء يوم الأربعاء بيانا أكدت من خلاله اصدار القاضي المكلف بجلسة المثول الفوري على مستوى ذات المحكمة حكما قضى بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق المدعو " ب.ع" مع تغريمه بما يعادل ال 500 الف دينار كغرامة نافذة على خلفية قيام المتهم بنشر وتسريب مواضيع اجوبة مادة الانجليزية ليوم 12 جوان 2023 عبر وسائل التواصل الاجتماعي اثناء سير الاختبار".

وكانت عناصر فصيلة الابحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس قد قدمت المتهم امام هيئة المحكمة بعد متابعته عن طريق اجراء المثول الفوري بجنحة نشر وتسريب مواضيع واجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بواسعة اجهزة الاتصال عن بعد طبقا لنص المواد 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من قانون العقوبات.

من جهتها ادانت محكمة الاغواط مساء اليوم بعد اجراءات المثول الفوري 12 شخصا بسنتين سجن نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم بتهمة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد .كما ادانت محكمة افلو ثلاثة اشخاص بعام حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم لكل واحد .وكانت محكمة الاغواط في اطار تامين سير امتحان البكالوريا قد تابعت في اليومين السابقين 22 شخصا بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا وادانة 21 شخص بعامين حبس نافذ وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم.