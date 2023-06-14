سكة حديدية: تدشين خط الأغواط-الجلفة قريبا

صرح وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية لخضر رخروخ اليوم الأربعاء بولاية الأغواط أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة سيدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح الوزير خلال تفقده للمشروع في إطار زيارة عمل قام بها إلى الولاية أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة على مسافة 110 كلم "سيدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد استكمال كافة الأشغال".

وأشار رخروخ أن سرعة القطار المخصص للمسافرين تبلغ 220 كيلومتر/ساعة، في حين أن سرعة قطار البضائع تبلغ 100 كلم/ساعة، بحيث تقدر المدة الزمنية التي يقطعها القطار انطلاقا من محطة الأغواط إلى محطة الجلفة ب 45 دقيقة، مع توقف في محطة سيدي مخلوف.