ادانة 15 شخصا بتهمة الغش في البكالوريا بالاغواط



ادانت محكمة الاغواط مساء اليوم بعد اجراءات المثول الفوري 12 شخصا بسنتين سجن نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم بتهمة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد .كما ادانت محكمة افلو ثلاثة اشخاص بعام حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم لكل واحد .وكانت محكمة الاغواط في اطار تامين سير امتحان البكالوريا قد تابعت في اليومين السابقين 22 شخصا بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا وادانة 21 شخص بعامين حبس نافذ وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم.



