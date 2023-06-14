وسام الاستحقاق لصديق الثورة أندرياكو لوفيتش بافينكو(فيديو)

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو، أندرياكولوفيتش بافينكو، وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، تقدير لمساهمته في نزع آلاف الألغام التي زرعها المحتل الفرنسي، إبان الثورة التحريرية المجيدة، عبر حدود الجزائر.

وفي إطار زيارة الدولة التي يقوم بها لموسكو، قام رئيس الجمهورية بمنح وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير للسيد أندرياكولوفيتش بافينكو،"تقديرا وتثمينا لمساهمته النبيلة، باسم دولته وشعبه، في نزع آلاف الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة المجيدة عبر حدود الجزائر".

يذكر أن الرئيس تبون كان قد شرع، أمس الثلاثاء، في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وهي الزيارة التي تندرج في إطار "تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".