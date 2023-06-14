فتح مركز ثقافي جزائري بروسيا

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بموسكو، بممثلي الجالية الوطنية المقيمة بروسيا، حيث استمع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم.

وخلال زيارة الدولة التي يقوم بها لروسيا، بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، التقى رئيس الجمهورية بممثلي الجالية الوطنية بروسيا، حيث استمع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم.

ويأتي هذا اللقاء تجسيدا للسنة التي دأب عليها رئيس الجمهورية في كل خرجاته وزياراته الدولية.

وفي ذات السياق، كلف رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بفتح مركز ثقافي جزائري بروسيا، "استجابة لتطلعات الجالية الجزائرية بهذا البلد".