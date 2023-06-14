تفاصيل المنحة الشهرية المخصصة للصيادين المتضررين

تم تخصيص منحة استثنائية شهرية مقدرة بثلاثين ألف دينار (30.000 دج) في صالح الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية، التي حدثت يوم 25 ماي الفارط، بولاية تيبازة، حسبما نص عليه مرسوم تنفيذي صدر في العدد 40 للجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-228، المؤرخ في 12 جوان 2023، الممضى من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان, والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

وأوضح المرسوم أنه "يتم تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا، الذين توقف نشاطهم بسبب التقلبات الجوية على مستوى مينائي الصيد البحري بخميستي وبوهارون وموقع الرسو بفوكة البحري المتضررة من التقلبات الجوية بولاية تيبازة".

وأضاف ذات المصدر أنه "تخصص منحة استثنائية شهرية تحدد بثلاثين ألف دينار (30.000 دج) لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرسو (...) إلى غاية إعادة تهيئة هاذين الميناءين وموقع الرسو المتضررة، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر"، على أن يكون التكفل بالنفقات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم على عاتق ميزانية الدولة.

وتحدد شروط وكيفيات التعويض وتخصيص المنحة الاستثنائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، وفق هذا المرسوم الذي يسري مفعول أحكامه ابتداء من أول جوان 2023.