Inauguration d’un centre culturel algérien en Russie

Dans le cadre de sa visite d'Etat en Russie à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, le président de la République a rencontré des représentants de la communauté nationale établie en Russie et écouté leurs préoccupations et attentes.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tradition instituée par le Président Tebboune dans toutes ses sorties et visites à l'étranger.

Ainsi, le Président Tebboune a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, d'ouvrir un centre culturel algérien en Russie "en réponse aux attentes de la communauté algérienne dans ce pays".

Le Président de la République avait entamé, mardi, une visite d'Etat de trois jours en Fédération de Russie, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis.