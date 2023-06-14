تعليمات جديدة حول امتحانات نهاية السنة

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة، الأربعاء 14 جوان 2023، ندوة وطنية خصّصها لمتابعة سير اليوم الرابع من الامتحان في فترته الصباحية، من مقر الوزارة بالمرادية. وحسب بيان للوزارة، فقد حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية. وقد تابع الوزير في هذه الندوة مدى التقدم في إنجاز العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية، كما أسدى التعليمات الواجب التقيد بها للتكفل الأمثل بالملفات في آجالها. ومن بين التعليمات، حسب ذات المصدر، متابعة تقدم عملية التحضير لتقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، التي ستنطلق على مستوى المقاطعات التفتيشية بتاريخ 17 جوان 2023، مع التأكيد على إشراك كل المعنيين بهذه العملية، والتحضير الجيد للتقييمات التعويضية التي ستجرى أيام 18، 19، 20 جوان الجاري، لفائدة التلاميذ المتغيبين عن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والحرص على أن يتحصل الناجحون منهم على شهاداتهم يوم 22 جوان 2023 أيضا، وأن يتحصل الجميع على دفتر تقييم المكتسبات في نفس التاريخ. كما أمر الوزير بضرورة التأكد من تحيين معلومات الموظفين المعنيين بالامتحانات المهنية المبرمجة بتاريخ 10 جويلية 2023، على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، ووجوب تسوية جميع المستحقات المالية للموظفين بعنوان 2023 قبل 30 جوان 2023، وصرف منحة المردودية للثلاثي الثاني قبل 20 جوان 2023. ودعا المسؤول إلى متابعة عملية ترقيم السكنات الوظيفية ووجوب الانتهاء منها قبل 29 جوان 2023.