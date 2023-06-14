الامينة العامة للفيفا فاطمة سامورا تغادر منصبها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء عن مغادرة السنغالية فاطمة سامورا لمنصب الأمينة العامة نهاية العام الحالي. وتعتبر سامورا أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في الاتحاد الدولي، حيث ذكرا في بيان إنها تريد "قضاء مزيد من الوقت مع عائلتي" بينما أشاد رئيس الفيفا جاني إنفانتينو بالسنغالية واصفاً اياها بـ "الرائدة" خاصة وانها اتمت مسيرة مهنية في الأمم المتحدة، بلغت (60 عاماً) والتحقت بمنصبها في ماي 2016 بعد انتخاب إنفانتينو رئيسا". ووضعت سامورا حداً "للتكهنات حول موقفها" من خلال توقع إعلان استقالتها، التي تعتزم إضفاء الطابع الرسمي عليها "الأسبوع المقبل" مع مجلس الفيفا. ومع ذلك قالت سامورا: "الانضمام إلى الفيفا كان أفضل قرار اتخذته في حياتي. أنا سعيدة لقيادة مثل هذا الفريق المتنوع" مضيفة:"اليوم، أصبحت منظمتنا أفضل، وأكثر انفتاحا".