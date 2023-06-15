رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول بموسكو

وضع رئيس الجمهورية، صباح يوم الخميس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بوسط العاصمة الروسية موسكو، حيث يواصل زيارة الدولة التي يقوم بها لفيدرالية روسيا.

وخلال وقفة الترحم أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، أدى حرس الشرف التحية لرئيس الجمهورية، وتمّ عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، ليقوم السيد رئيس الجمهورية بعد ذلك بوضع إكليل من الزهور.

ودخلت زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى فيدرالية روسيا، يومها الثالث، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وتشهد مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.