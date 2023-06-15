سوناطراك تنضم إلى مركز الغاز العالمي

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، عن انضمامه إلى مركز الغاز العالمي وهو ما يكرس مكانته "كفاعل رئيسي في صناعة الغاز في إفريقيا"، ويسمح له بتبادل الآراء والخبرات وسط هذه الهيئة العالمية المكونة من أهم الفاعلين والخبراء في ميدان الصناعة الغازية.

وأوضح بيان الشركة، أن مركز الغاز العالمي Global Gas Center -GGC ، منظمة غير ربحية مخصصة لقادة وخبراء شركات الغاز الطبيعي الراغبين في مشاركة وجهات نظرهم وأفضل تجاربهم عبر منصة محايدة ومستقلة وشاملة. واعتبر مجمع سوناطراك في بيانه أن انضمامه إلى هذه المنظمة "بصفته رائدا في مجال الغاز الطبيعي المميع، سيعزز من تموقعه كأبرز الموردين لأوروبا وبقية دول العالم".

وستسمح عضوية المجمع في هذا المركز "بتعزيز مكانته في السوق الدولية للغاز، فضلا عن إتاحة فرص ثمينة للاستفادة من تبادل الآراء والخبرات وسط هذه الهيئة العالمية المكونة من أهم الفاعلين والخبراء في ميدان الصناعة الغازية". يذكر أن مركز الغاز العالمي وهو منظمة عالمية تقع في جنيف بسويسرا، أنشئ عام 2014 بمبادرة من مجموعة من منتجي الغاز الطبيعي ومجلس الطاقة العالمي، ويضم حاليا 15 عضوا بعد تسجيل سوناطراك انضمامها كعضو فعال فيها، وفقا لنفس المصدر. وتنشط هذه الهيئة في ميدان الغاز الطبيعي بممثلين من كل القارات، وتسعى إلى تعزيز التبادل على المستوى الدولي مع الشركاء في جميع قطاعات الطاقة، وبالخصوص في مجال الغاز الطبيعي من أجل تبادل المعارف وأفضل الممارسات فضلا عن ترقية الطاقة المستدامة والاهتمام الخاص بالقضايا المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي.