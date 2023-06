Une deuxième banque nationale agréée à l'étranger

La banque algérienne en Mauritanie vient d'obtenir officiellement son agrément de la part de la Banque centrale mauritanienne, devenant ainsi la deuxième banque nationale agréée à l'étranger après la banque algérienne au Sénégal, a annoncé jeudi à Alger, le ministre des Finances, Laaziz Faid.

"La banque algérienne en Mauritanie a obtenu, hier (mercredi), l'autorisation de la Banque centrale mauritanienne d'entamer son activité", a indiqué M. Faid lors de l'ouverture d'une Journée d'information organisée par la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep-Banque), au profit des opérateurs économiques.

Ainsi, la banque algérienne en Mauritanie devient la deuxième banque nationale à obtenir son agrément à l'étranger, après celle ayant obtenu son agrément de la part des autorités financières sénégalaises, au mois d'avril dernier, ce qui représente une première pour une banque algérienne, d'être agréée à l'étranger. La création de ces deux banques est le fruit d'un actionnariat de quatre banques publiques algériennes, à savoir la Banque nationale d'Algérie (BNA), le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque extérieure d'Algérie (BEA) et la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr). En plus de ces deux banques, un autre chantier est en cours pour l'ouverture de la banque extérieure algérienne internationale, à Paris.