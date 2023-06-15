شباب بلوزداد يراسل لجنة الانضباط

راسلت إدارة شباب بلوزداد، لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة بخصوص لاعبين من الفريق.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ " السياربي"، على الفايسبوك: " تحسبا لمباراة نهائي كأس الجزائر التي ستجمع شباب بلوزداد بنظيره أولمبي الشلف يوم 22 جوان الجاري، في ملعب ميلود هدفي بوهران، تدعو ادارة الفريق، لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة لإسقاط العقوبة التي وجهت للاعب زكريا دراوي بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الجولة 24 من البطولة أمام نجم مقرة يوم الـ 31 ماي 2023 والمتمثلة بعدم المشاركة في مباراتين".

وأضاف البيان: " بحكم أن اللاعب لن يتمكن من استنفاذ العقوبة بسبب القرار المفاجئ بتأجيل مباريات البطولة المحترفة موبيليس ونظراً لأهمية لقاء نهائي الكأس، و بعدما كانت ادارة الشباب قد طعنت في هذا القرار سابقا، نطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في قرارها و ايجاد طريقة مناسبة تسمح للاعب بالمشاركة في النهائي و الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف".