هذا ما قاله بوتين عن العلاقات مع الجزائر

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بقصر الكرملين بموسكو من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد خص الرئيس تبون باستقبال رسمي بالكرملين في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى روسيا

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الجزائر خلال اللقاء بأن العلاقات مع الجزائر تحمل أهمية خاصة وطبيعة استراتيجية بالنسبة لروسيا، وأشار إلى أن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة سيسهم في تعزيز بناء العلاقات بين روسيا والجزائر. وتابع الرئيس الروسي "يسعدنا في روسيا رؤية الرئيس الجزائري في القمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في بطرسبورغ".

وأكد الرئيس الروسي على أن الجهود الروسية والجزائرية في صيغها متعددة الأطراف، تسهم، من بين أمور أخرى، في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، كما سيوقع عددا من الوثائق من بينها إعلان هام حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وقد استقبل الرئيس الروسي الرئيس عبد المجيد تبون في قاعة غريغوري الرسمية للاحتفالات، نظرا لأنها زيارة دولة، وسوف يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس تبون.