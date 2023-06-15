الرئيس تبون: علاقاتنا تاريخية وقوية مع روسيا (فيديو)

أكد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على ارتباط الجزائر بعلاقات تاريخية وقوية مع روسيا، مبرزاً أن مواقف الجزائر ثابتة، ومحاولتها تسريع مسار انضمامها إلى منظمة البريكس.

وفي محادثات جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بقصر الكرملين في موسكو، صرّح رئيس الجمهورية: "علاقاتنا تاريخية وقوية مع روسيا وسنعمّق التشاور أكثر حول النقاط التي تهمّنا"،

وتابع: "حصول الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن أتى بفضل دعم الأصدقاء وعلى رأسهم روسيا". وركّز رئيس الجمهورية على أنّ "الظروف الدولية لن تؤثر على الصداقة الجزائرية الروسية"،

مضيفاً: "مواقفنا ثابتة وتقوم على ضرورة تغليب الحلول السلمية في كل من مالي وليبيا، ونطلب مساعدة الروس لتثبيت اتفاق الجزائر حول مالي".

من جانب آخر، أفاد رئيس الجمهورية: "الجزائر تحاول تسريع مسار انضمامها إلى منظمة البريكس".