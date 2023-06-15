تحديد موعد اقتناء تذاكر ودية الجزائر- تونس

كشفت اليوم الخميس، إذاعة عنابة الجهوية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، عن موعد اقتناء تذاكر المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره التونسي بملعب التاسع عشر ماي بعنابة بداية من الساعة الثامنة ليلا.

ووفق المصدر ذاته، فإنه بإمكان الجمهور الجزائري، شراء تذكرتهم بالطريقة المعتادة عبر المنصة الرقمية " تذكرتي"، بداية من منتصف نهار السبت المقبل بسعر 500 دج للتذكرة الواحدة. يذكر أن " الخضر"، سيخوضون يوم الثامن عشر من جوان الجاري، مواجهة أمام أوغندا بملعب جابوما بدوالا الكاميرونية، وذلك لحساب مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا بكوت ديفوا 2023.