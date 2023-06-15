سوناطراك توقع عقدا جديدا بقيمة 800 مليون دولار

وقعت، اليوم الخميس، شركة سوناطراك عقد محروقات جديد مع شركيها بيرتامينا وريبسول، وهذا لاستغلال رقعة التعاقد بمنزل لجمات (كتلة 405 أ)، بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات.

وأوضح بيان لسونطراك ، أنه تم توقيع هذا العقد من صنف تقاسم الإنتاج، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركات الثلاث، في 28 سبتمبر 2022.

وأضاف البيان أنّ الشركة الإندونيسية بيرتامينا والشركة الإسبانية ريبسول، تعتبران حاليا شريكين لسوناطراك في العقد الخاص برقعة منزل لجمات وأولاد نصير (كتلتي 405 و215).

وفي إطار هذا العقد تستغل هذه الشراكة حقول منزل لجمات MLN والحقول التابعة (09 حقول) وحقل أورهود الموحد وكذا حقل المرق الموحد.

أن برنامج الاشغال يتضمن بشكل خاص إنجاز وحدة استخراج غاز البترول المسال، أشغال حفر اثني عشر بئر نفط وبئر واحدة لحقن المياه، ربط الآبار التطويرية الجديدة وصيانة المنشآت الحالية، أشغال زلزالية ثلاثية الأبعاد، مشروع الحقن التبادلي للماء والغاز WAG، مشروع مخصص للرقمنة، دراسة مخبرية تتعلق بالاستخراج المعزز للنفط EOR ومشروع توليد الطاقة الشمسية.

وأضاف ذات المصدر، أنّ المبلغ الإجمالي للاستثمار المبرمج لتنفيذ هذا المخطط التطويري يقدر بنحو 800 مليون دولار أمريكي، وسوف يسمح باسترجاع ما يقرب من 150 مليون برميل مكافئ نفط.

كما يعبر توقيع هذا العقد على رغبة الأطراف في مواصلة شراكتهم على الرقعة التعاقدية لمنزل لجمات وتعزيز تعاونهم في مجال استكشاف المحروقات وإنتاجها.