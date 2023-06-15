الجزائر تفوز بمنصب نائب الرئيس بالمجلس الدولي للحبوب

انتخبت الجزائر بالإجماع لمنصب نائب الرئيس بالمجلس الدولي للحبوب، وهذا على أثر عملية الانتخابات التي نظمتها هذه الهيئة الدولية بلندن، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وجرت الانتخابات أمس الاربعاء، على هامش الدورة الـ 58 لمؤتمر المجلس الدولي للحبوب، بحضور رئيس ديوان الوزارة ممثلا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب وممثل سفارة الجزائر بلندن، حسب المصدر ذاته.

وتم انتخاب الجزائر "بالإجماع" للفترة 2023-2024، حسب البيان الذي لفت إلى أن الرئاسة عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أن تنتقل إلى الجزائر بعد انتهاء العهدة مباشرة.

ويعد هذا الفوز -حسب المصدر نفسه- "دليلا أخرا على ثقة الدول الأعضاء بالجزائر, نظرا لمساهمتها الفعالة داخل هذا المجلس من خلال التزامها بضمان استقرار أسواق الحبوب العالمية وفاعليتها، والمساهمة في العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء وتوسيع المشاورات بين الدول المصدرة والمستوردة".

وأشار البيان إلى أنه تمت إعادة انتخاب الجزائر خلال العام الجاري 2023 كعضو في اللجنة الإدارية للمجلس، وهي أحد هياكله الرئيسية الثلاثة، إلى جانب لجنة الميزانية ولجنة شروط الأسواق.

يذكر أن مجلس الحبوب الدولي هو منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في تجارة الحبوب، والتفتح بإنصاف في هذا المجال والمساهمة في استقرار سوق الحبوب وتحسين الأمن الغذائي العالمي.

ويشرف المجلس أيضا على تنفيذ اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، ويراقب تطورات هذا السوق، والسياسات الوطنية للحبوب وانعكاساتها.