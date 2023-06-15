وزير الصيد: "لم تعد هناك عراقيل أمام المستثمرين"

قام نهار اليوم وزير الصيد والمنتجات الصيدية بزيارة لولاية تلمسان لتفقد قطاعه.

حيث بدأ زيارته من ميناء الصيد ببلدية هنين أين أكد على ضرورة تكثير تربية الأسماك بكل أنواعها من حيث توفير العلف لها وتسخير جميع الإمكانيات ما يجعل السمك في متناول المواطنين بسعر معقول.

موضحا أمام المستثمرين الذين قدموا أمامه عرضا حول المشاريع المتعلقة بتربية الأسماك، أنه لا بد من شراكة مع الأجانب خاصة ما تغلق بإنتاج سمك الشبوط الذي يصعب صيده أثناء الظروف المناخية الصعبة مضيفا أنه لم تعد توجد عراقيل من شأنها أن تقف حجر عثرة أمام المستثمرين.

كما أشار الوزير بضرورة التنسيق مع الجامعة من أجل تكوين اليد العاملة في مجال الصيد وتربية المائيات.

كما حث أهل القطاع إلى تكثيف الجهود من أجل رفع الإنتاج حتى يتم التقليل من الاستيراد.