تيارت: وضع حد لشبكة مختصة في سرقة سياج تأمين مسار القطار

وضع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الرصفة حدا لنشاط شبكة إجرامية ينحدر عناصرها من ولاية معسكر، مختصة في سرقة السياج الحديدي الخاص بتأمين مسار القطار بخط السكة الرابط بين ولايتي تيارت و سعيدة، تتكون من 5 أشخاص.

وأفاد بيان مصالح الدرك الوطني أن العملية تمت باستغلال معلومات واردة للفرقة الإقليمية للدرك، مكنت من توقيف 3 أشخاص متورطين في قطع جزء من السياج الخاص بخط السكة الحديدية بمنطقة " الزرزور" بالضاحية الغربية لبلدية الرصفة، و حجز المركبة المستعملة في الجريمة و استرجاع 200 متر من السياج كانت مهيأة للسرقة، و مواصلة للتحقيق مع الموقوفين توّصل المحققون إلى شخصين آخرين أوقفا، و ضبط كمية معتبرة من السياج الحديدي بمسكنيهما إثر عملية التفتيش التي تمت بترخيص من الجهات القضائية، أعيدت إلى الشركة المكلّفة بأشغال السكة الحديدية قصد إعادة تركيبها، وقدّم الموقوفون أمام النيابة العامة بمحكمة فرندة و أمر قاضي التحقيق بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع توفر ظرفي الليل و القطع و استحضار مركبة.