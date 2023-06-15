سنة سجنا لمسربي موضوع الرياضيات بتلمسان

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية الولاية المنتدبة بيانا مفاده أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، عالجت يوم 12 من الشهر الجاري نيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية قضية تتعلق بالمدعوتين "ح. أ " و"ب.ف" قاما بتسريب امتحان مادة الرياضيات عن طريق وسيلة اتصال عن بعد.

وأضاف "بتاريخ 14جوان الحالي تمت متابعة المشتبه فيهما بتهمة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للطور الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 253مكررو6و7من قانون العقوبات. وأحيلا على المثول الفوري على محكمة الجنح أين أصدر رئيس قسم الجنح حكما على كل واحد منهما بسنة حبس نافذة مع غرامة قدرها 100000دينار جزائري مع إيداعهما الحبس بالجلسة ومصادرة الأشياء المحجوزة.