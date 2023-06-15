توقيع إعلان التعاون الشامل بين الجزائر وروسيا

وقع الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس الروسي فلادمير بوتين، إعلان التعاون الشامل بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمثمرة.

وشدد الرئيس بوتين على أن العلاقات مع الجزائر "تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية"، ووفقا له، فإن اعتماد الإعلان سيكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا في العلاقات الثنائية بين البلدين. إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

كما اقترح الرئيس عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، ودعان بوتين بدوره إلى القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في بطرسبورغ نهاية جويلية المقبل. وفي تصريح صحفي للرئيس الروسي بوتين، أكد فيها على أهمية زيارة الرئيس عبد المجيد تبون التى عرفت نشاطا مكثفا وحملت الكثير من الدلالات

وقال بوتين: تعاوننا في مجال الطاقة يحمل طابعا جديا فكلانا مصدر للغاز وسنسعى للاستثمار سويا وتابع بوتين: سنسعى إلى خلق فرص للتعاون في مجال الطب النووي والزراعة وفي مجال صناعة السيارات.