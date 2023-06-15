لاعبو "الخضر" في زيارة إلى جمعية "كافل اليتيم"

قام عناصر المنتخب الوطني، صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر جمعية "كافل اليتيم" ببلدية بابا حسن في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان "الفاف" فقد أراد زملاء عيسى ماندي من خلال الزيارة تحية هؤلاء الأطفال الذين اجتازوا امتحانات نهاية العام وشاركوا معهم لحظات فرحة حقيقية.

وكان في استقبال وفد المنتخب لدى وصوله رئيس الجمعية، علي شاوتي، وأعضاؤها رفقة الأطفال الذين كانوا يحملون باقات من الزهور وعلى محياهم ابتسامات كبيرة.

وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجمعية، مضيرا إلى الخطوط الرئيسية لأنشطتها، جاء الدور على الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي ذكر بأهمية هذا النوع من المبادرات في ربط التواصل مع المواطنين، خاصة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة والدعم.

وقام لاعبو "الخضر" بنقل رسائل دعم قوية للأطفال الذين كانوا سعداء للغاية بهذا اللقاء، كما تلقوا كرات وأقمصة موقعة من طرف اللاعبين والمدرب الوطني، ثم التقط الجميع صورة تذكارية في جو ودي.