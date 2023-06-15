موسم الإصطياف: الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات بـ40 بالمائة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، عن تخفيضات بنسبة 40 بالمائة على أسعار التذاكر، في اتجاه العودة، لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بالنسبة لحجوزات جويلية، أوت وسبتمبر.

وأوضحت الشركة في بيانها "أن فترة المبيعات تمتد من 15 جوان إلى 31 جويلية 2023، وفترة السفر الخاصة بالرحلات الدولية إلى الجزائر من 1 جويلية إلى 31 أوت 2023".

وأضافت أن فترة السفر الخاصة برحلات العودة من الجزائر إلى الخارج، "ستمتد من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023".

وأشارت الشركة أن هذا الاجراء يأتي "تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 11 جوان 2023 المتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات لأفراد الجالية الوطنية، خاصة ما يتعلق بأسعار التذاكر".

و قد أمر رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، في إطار التعليمات التي أسداها حول التحضيرات لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف لسنة 2023 ، ب"تجنيد الطاقم البشري على مستوى المطارات والموانئ، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن استقبال الجالية الجزائرية في وطنهم".

كما أعطى الرئيس تبون توجيهاته للحكومة ب"تقديم مزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولا سيما في أسعار التذاكر".