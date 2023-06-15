فيضان وادي سيبوس حاصر 14 شخصا بالطارف

تدخلت، صبيحة اليوم، وحدة الحماية المدنية بالبسباس في ولاية الطارف وأنقذت 6 من بين 14 شخصا من عمال المزارع بمنطقة 45 على ضفاف وادي سيبوس بقرية كاف مراد فاجأتهم فيضان وادي سيبوس وأغرق المنطقة في بحر من الطوفان غمرت حقول الحمضيات على مساحة ناهزت 600 هكتار وأغلقت الطريق الوطني رقم 84 بين البسباس بالذرعان بعد خروج الوادي عن مجراه الطبيعي.

وعلى مستوى مشروع إنجاز سد بوخروفة ببلدية بوثلجة تدفقت مياه الحوض المائي لأسباب مجهولة لم تفصح عنها السلطات المحلية بعد تنقلها إلى عين المكان وتوقفها على الكارثة التي خلفت أضرارا في المحاصيل الفلاحية بالمنطقة وهددت سكان التجمعات الريفية بمحيط نفس المشروع.