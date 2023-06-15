خط بشار-وهران يعود للخدمة في هذا الموعد

أعلن وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن ارتقاب عودة استغلال خط السكة الحديدية الرابط بين بشار ووهران منتصف سبتمبر القادم.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها نائب رئيس المجلس عبد الناصر حمود، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، أن هذا الخط الذي كان مستغلا في السابق بمعدل رحلتين في اليوم، قد توقف بسبب الظروف الطبيعية التي تعرفها منطقة الجنوب الغربي والمتمثلة في العواصف الرملية.

وأضاف شرفة في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، غازي جابري (الثلث الرئاسي)، بخصوص عودة تشغيل قطار من نوع "كوراديا" على طول خط السكة الحديدية الرابط بين بشار ووهران، أن الظروف الطبيعية (العواصف الرملية) سببت أعطابا في القطارات ما دفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى توقيف حركة سيرها.

لكن، يقول الوزير، هناك عدد معتبر من عربات "كوراديا" قيد الصيانة، وعليه، ستتم عودة استغلال هذا الخط بداية منتصف سبتمبر القادم، فور الانتهاء من صيانة العربات.