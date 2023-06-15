ڨالمة: تفكيك جماعة إجرامية وحجز 12150 كبسولة

وضعت قوات الشرطة القضائية لفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية ڨالمة، في عمليتين منفصلتين، حدا لنشاط خمسة أشخاص، يروجون المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وحجز ما لا يقل عن 12150 كبسولة من المؤثرات العقلية.

القضية الأولى، تتعلق بجماعة إجرامية منظمة، تنشط في مجال تهريب المؤثرات العقلية، باستعمال حافلة للنقل الحضري للمسافرين. وقد أطاحت قوات فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية ڨالمة برؤوسها الأربعة البالغ أعمارهم بين 35سنة و43 سنة، بعد خطة عملياتية محكمة التنسيق، على مستوى مدخل بلدية بن جراح، حيث تم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بما لا يقل عن 9630 كبسولة مؤثرات عقلية، التي كانت مخبأة خلف واقيي الصدمات لحافلة لنقل المسافرين من نوع "ايسوزي" تعمل على أحد الخطوط الحضرية، كما تم حجز في العملية نفسها مبلغ مالي من عائدات الترويج لهذه اليوم.

العملية الثانية، تورط فيها شاب يبلغ 39سنة، الذي أوقفته ذات المصالح الشرطية، على مستوى نهج ديدوش مراد لمدينة ڨالمة، بعدما تم ضبط وحجز منه، ما لا يقل عن 2520كبسولة مؤثرات عقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

المشتبه فيهم الخمسة في هاتين القضيتين، تم تقديم هما، اليوم الخميس، أمام محكمة ڨالمة، عن تهم تتعلق بـ"حيازة المؤثرات العقلية وقلها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة بضاعة حساسة محظورة قابلة للتهريب ذات مصدر أجنبي، لأغراض تجارية داخل الإقليم الجمركي الوطني دون وثائق مثبتة بوضعها القانوني إزاء التشريع، باستعمال وسيلة نقل وارتكابها من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص"، للمتهمين الأربعة سالفي الذكر.

وعن تهم "حيازة المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، حيازة بضاعة حساسة محظورة قابلة للتهريب ذات مصدر أجنبي لأغراض تجارية داخل الإقليم الجمركي الوطني، دون وثائق مثبتة لوضعها القانوني إزاء التشريع" بالنسبة لمشتبه فيه واحد.

المشتبه فيهم أصدرت الجهاز القضائية في حقهم جميعا، أمر إيداع، مساء اليوم الخميس.