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الكرة الطائرة: الشلف تستضيف نهائي الكأس غدا

رياضة
15 جوان 2023 ()
توفيق لوصيف
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ينشّط نادي برج بوعريريج للكرة الطائرة ومنافسه وداد تلمسان، غدا الجمعة، بدءا من الساعة الرابعة مساءا بالقاعة المتعدّدة الرياضات بالشلف، مباراة نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة ( رجال ).

ويسعى "البرايجية" للتتويج بالكأس التاسعة في تاريخ النادي، غير أن المهمّة لا تبدو سهلة أمام "الزيانيين" الذين يطمحون في أول نهائي للفريق في تاريخه لرفع التحدّي ودخول مواجهة الغد بقوّة أمام خبرة لاعبي نادي البرج.          

ويراهن المدرب البرايجي عبد الباقي ضيف على المعنويات المرتفعة للاعبيه للتتويج بالثنائية هذا الموسم ( البطولة والكأس)، بعد تتويج نادي البرج، السبت الفارط، بلقب البطولة الوطنية للقسم الممتاز للموسم التاسع على التوالي و العاشر في تاريخ الفريق، حيث أصبح النادي البرايجي مهيمنا على الطائرة الجزائرية في السنوات الأخيرة.   

 

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